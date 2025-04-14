周末新盤錄48宗　按周插7成　薄扶林道138號首錄成交、洋房3億沽

中美貿易戰開打，市場前景未明，買家持觀望態度。過去兩日周末（12至13日）新盤市場錄得48宗成交，較上周的146宗驟降67%。當中菱電發展旗下的薄扶林道138號豪宅項目首錄成交，於周六以3億元招標沽出一伙洋房，呎價約49,415元，成交價創今年新盤新高。



薄扶林道138號錄得項目首宗成交，於周六招標沽出一伙3號洋房，實用面積6,071平方呎，外連1,121平方呎平台，1,607平方呎花園及490平方呎天台。洋房連同兩個車位以3億元成交，折合呎價約49,415元；成交價創今年新盤市場新高紀錄。

資料顥示，全盤提供3座洋房，實用面積逾6,000平方呎，每座均設私人花園及游泳池。

薄扶林道138號。

何文田站瑜一‧天海累沽4伙

由華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，於周末兩日共售出4伙，吸金逾5,160萬元。新售出單位包括第2B座12樓及16樓B室，均屬兩房連梗廚間隔，實用面積525平方呎。單位成交價分別為1,249.84萬及1,218.84萬元，呎價約23,806及23,216元。

發展商指，整個瑜一系列已累售557伙，合共套現約90億元。

何文田站瑜一系列。

筲箕灣傲華連沽兩伙平台特色戶

協成行發展旗下筲箕灣傲華，於周末招標售出兩伙連平台特色戶，套現逾948萬元。當中最新售出的單位為3樓B室，實用面積190平方呎，開放式間隔連75平方呎天台。單位以392.8萬元成交，折合呎價約20,674元。

發展商表示，項目在對外開放平台特色戶示位參觀後，一周內已接待50組準買家，當中約七成是用家，其餘屬於投資者。