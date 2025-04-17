荃灣昇柏山兩房518萬沽　呎價失守萬元大關　上手持貨2年帳蝕一球

二手市場疲弱，荃灣昇柏山有兩房單位518萬元沽出，呎價失守萬元大關。上手業主持貨約2年轉手帳蝕100萬元離場。



中原地產分行經理張志豪表示，是次成交為荃灣昇柏山低層LC室，實用面積522平方呎，屬兩房間隔，座向南，望市景。

原業主去年12月以610萬元叫價放盤，上月減至558萬元求售。終吸上車客洽購，最終業主再減40萬元以518萬元沽出，呎價9,923元。至於，新買家為上車客，因鐘情單位向南而且有雅緻裝修，及見價錢吸引，決家入市。

荃灣昇柏山。

呎價失守萬元大關 上手2年帳輸一球

張志豪指，是次成交較屋苑本月另外兩宗成交呎價10,498元及10,944元低5%至9%，屬屋苑今年來罕見呎價低於1萬元的成交。

至於，原業主則於2023年2月以618萬元買入單位，持貨約2年，是次轉手帳需蝕讓100萬元，單位期內貶值16%。他補充，屋苑現時約有20多個兩房單位放盤，叫價約530萬元至680萬元。