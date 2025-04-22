藍籌屋苑又要蝕！業主為換樓556萬蝕沽美孚新邨兩房　7年貶值25%

二手市場疲弱，十大藍籌屋苑美孚新邨再有蝕讓離場個案。有兩房業主為更換大單位，不惜以「蝕讓價」放盤，放盤短短一周已將單位以556萬元沽出，持貨近7年轉手帳蝕184萬元離場。



美聯物業區域聯席董事邱漢榮表示，是次成交為美孚新邨5期蘭秀道12號中層B室，實用面積507平方呎，屬兩房間隔，原業主因要換大單位，不惜在一星期前以「蝕讓價」588萬元叫價放盤，單位新近以556萬元沽出，累減32萬元或5%，呎價10,966元。

持貨至今近7年 貶值24.8%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為493萬元，而恒生估價則為492萬元。即最新成交價較估價高12.7%至13%。

據知，原業主在2018年以740萬元購入，持貨至今近7年，是次轉手帳面蝕讓184萬元，單位期內貶值24.8%。