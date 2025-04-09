貿易糾紛不確定性　高力：物流需求弱、業主減租　倉庫租金料挫4%

高力發布《高力市場報告 | 2025年第一季度》，指出由於減息有望，預期今年香港房地產市場雖然充滿挑戰，甲級寫字樓空置率預計將會上升，進一步拖低租金。該行又指出，由於潛在的貿易糾紛帶來了不確定性，物流服務的需求仍然疲弱，料倉庫物業的業主將以減租和提供誘因以吸引或挽留租戶，使租金進一步受壓，預計在2025年租金會按年下跌4%。



寫字樓方面，該行指出，由於企業對擴大辦公空間的意欲有限，2025年第一季甲級寫字樓的淨需求稍微下降，以致整體租金按季下跌3% 至每平方呎47.2港元。核心區中環／金鐘的租金按季錄得3.8% 跌幅，跌幅較其他子市場大。需求則轉向較小型的辦公空間，按租用樓面面積分類，第一季甲級寫字樓的新租賃中，65% 的交易涉及淨樓面面積為 4,000 平方呎以下。第一季錄得吸納量按季為負22萬平方呎淨樓面面積，空置率達17.5%，而九龍東的空置面積錄得最顯著增幅。

商廈租金料下跌8至10%

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，鑑於今年約有300萬平方呎的寫字樓進入市場，空置率將進一步上升，預計2025年租金將再下跌8至10%。

她又指，愈來愈多業主採取具競爭力的租賃策略，以挽留和吸引租戶。現有大廈的環境、社會及管治（ESG）認證逐漸盛行，數目由2022年的4項大幅增至截至2025年第一季的36項，並顯示符合ESG標準的辦公空間傾向吸引大型或環球企業的租戶。

倉庫租金料按年下跌4%

工業倉庫物業範疇，該行表示，於潛在的貿易糾紛帶來了不確定性，物流服務的需求仍然疲弱，以致租金按季下跌1.7%，按年下跌5.7%。儘管第三方物流在租賃方面較為活躍，2025年第一季大部分交易均屬續約和搬遷。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，潛在貿易糾紛帶來的不確定性持續之際，預計未來數季的租賃仍主要受續約所帶動。而愈來愈多業主採取較靈活的策略，包括減租和提供誘因以吸引或挽留租戶，使租金進一步受壓，預計在2025年租金會按年下跌4%。

高力預計在2025年倉庫租金會按年下跌4%。

零售商舖方面，該行指出，儘管2025年首兩個月的零售總額按年下跌7.8%，但一線街舖整體租金按季上升1.3%，按年上升2.6%，而中環亦跑贏大市，租金按季上升1.9%。內地和海外品牌主導一線街舖的租賃活動，其中值得注意的交易包括時代廣場的CR7®Life、裕華國際大廈的Cosme，以及海防道的「福滿傳家」。

高力香港研究部主管及零售顧問咨詢李婉茵表示，預計內地企業今年仍是零售租賃市場的主要驅動力。1,500至2,000平方呎的舖位仍會受現有零售商和營運商追捧，而由於旅客的購物行為由購買奢侈品轉為體驗式購物，較大的舖位將主要吸引大型O2O（線上到線下）營運商。未來數季，隨著啟德體育園啟用，進一步提振入境旅遊，預料零售市場勢將造好。

左起高力香港資本市場及投資服務主管翟聰、高力香港研究部主管及零售顧問咨詢李婉茵、高力香港企業客戶服務主管顏慧萍

資本市場範疇，由於投資者觀望減息的確定性，年初投資市場表現審慎。高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指出，未來數季可見市場出現多個可把握投資機遇的跡象。市場普遍仍對聯儲局今年減息步伐保持樂觀，本地借貸成本可能在年中左右下降，同時銀行會繼續出售經收回的物業，為潛在買家提供機會。

此外，本地教育機構將在下學年大幅擴大招收非本地學生的人數，使投資者對教育領域的興趣和交易增加，包括學生宿舍、學習中心和校舍。