康城晉海II兩房620萬沽、六年帳蝕26%　首4個月暫錄15宗二手蝕讓

將軍澳日出康城晉海錄得二手蝕讓個案，晉海II一伙兩房戶以620萬元沽出，較六年前買入價帳面貶值26%。



中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，上述個案為晉海II3B座中高層E室，實用面積499平方呎，採兩房間隔，擁梗廚，單位座向東北方，享開揚市景，最新以620萬元易手，折合實用呎價12,425元。

2019年買入價837.3萬

原業主於2019年4月以約837.3萬元購入單位，持貨剛剛6年，是次沽出單位賬面需蝕讓217.3萬元離場，單位貶值26%。

左方樓盤為晉海。（蔡偉南攝）

首四個月屋苑錄15宗二手蝕讓 大蝕29%最慘烈

翻查屋苑成交紀錄，今年首四個月，該屋苑錄得15宗二手蝕讓個案，蝕讓幅度介乎2至29%。蝕得最甘為今年1月中，晉海II3B座高層A室，實用面積540平方呎，以720萬元沽出，呎價13,333元，大蝕讓29%。