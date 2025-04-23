康城晉海II兩房620萬沽、六年帳蝕26% 首4個月暫錄15宗二手蝕讓
撰文：蔡偉南
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將軍澳日出康城晉海錄得二手蝕讓個案，晉海II一伙兩房戶以620萬元沽出，較六年前買入價帳面貶值26%。
中原地產蔚藍灣畔第二分行高級分行經理關偉豪表示，上述個案為晉海II3B座中高層E室，實用面積499平方呎，採兩房間隔，擁梗廚，單位座向東北方，享開揚市景，最新以620萬元易手，折合實用呎價12,425元。
2019年買入價837.3萬
原業主於2019年4月以約837.3萬元購入單位，持貨剛剛6年，是次沽出單位賬面需蝕讓217.3萬元離場，單位貶值26%。
首四個月屋苑錄15宗二手蝕讓 大蝕29%最慘烈
翻查屋苑成交紀錄，今年首四個月，該屋苑錄得15宗二手蝕讓個案，蝕讓幅度介乎2至29%。蝕得最甘為今年1月中，晉海II3B座高層A室，實用面積540平方呎，以720萬元沽出，呎價13,333元，大蝕讓29%。
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