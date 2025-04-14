放盤兩年　業主578萬減價沽康城首都兩房　2016年貨帳面竟有得賺

部分近年入市的業主罕見錄帳面獲利成交。將軍澳日出康城首都一伙兩房單位，最新以578萬元沽出，呎價11,158元，屬市價成交。原業主於2016年買入單位，帳面罕見獲利8萬元。不過扣除使費後料仍要實蝕14萬元離場。



香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤指，該單位為首都2座高層LC室，實用面積518平方呎，兩房間隔，向東南望開揚景觀，附企理裝修。

原業主早於2023年已開始放盤，最初叫價780萬元，期間多次調整叫價。最終於近日獲新買家議價以578萬元沽出，累減202萬元或26%，折合呎價11,158元。

↓↓首都2座高層LC室↓↓

持貨八年、帳賺8萬

代理指，是次單位屬市價成交。屋苑對上一宗同類成交為3座高層C室，實用面積519平方呎，於月初以580萬元沽出，與是次單位造價相若。

原業主於2016年12月以570萬買入，持貨8年轉手帳面獲利8萬元，單位輕微升值1.4%。若連同稅務等使費計算，業主仍需實蝕逾14萬元離場。