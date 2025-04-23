鰂魚涌康怡花園兩房550萬沽　業主特意回港賣樓　37年間獲利6.6倍

十大藍籌屋苑有長情業主沽貨大賺離場。鰂魚涌康怡花園一伙兩房戶以550萬元沽出，原業主早於1988年以72萬元購入單位，持貨37年升值6.6倍。



中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，市況觀望情緒濃厚，部份業主雖願擴大議價空間，但仍未達買家心水減幅，買賣雙方呈拉鋸狀態，拖慢交投，屋苑本月暫錄4宗買賣成交。

其中最新成交單位為Q座低層7室，實用面積466平方呎，兩房間隔，望內園景，叫價625萬元。業主日前特意從外國回港賣樓，因不想再拖，遂同意減價75萬元，最終以550萬元成交，平均實用呎價11,803元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

1988年買入價僅72萬

據了解，新買家為外區客，心儀上址屬「下康」，近商場及地鐵站，出入便利，見價錢合適即決定入市自用。原業主則於1988年以72萬元購入單位，持貨37年，是次沽出帳面獲利478萬元，單位升值6.6倍。