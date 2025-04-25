洪水橋低密度過千呎大宅633萬沽　呎價僅6300元　持貨13年蝕十萬

元朗區新盤供應多，區内二手樓價受壓。洪水橋翠峰一伙三房單位新近以633萬元易手，呎價僅6,324元，創近年新低。原業主於13年前買入單位，帳面仍需蝕讓10.5萬元離場，單位貶值約2%。



美聯物業高級營業經理蔡沚錡表示，該單位為翠峰28座中層戶，實用面積1,001平方呎，採三房套房連儲物房間隔。原業主最初叫價約800萬元放盤，由於市場調整，故其後有主動下調叫價，並成功獲同區用家垂青。據悉，新買家因鍾情屋苑低密度且間隔實用，議價後以633萬元承接，折合呎價約6,324元。

呎價創近年新低、持貨13年仍損手離場

資料顯示，屋苑近年二手成交不多，共錄得約4宗成交，均為三房以上的大單位，成交呎價由8,029元至8,605元不等。即是次單位呎價較其低出21%至26%，亦創屋苑近年呎價新低。

原業主於2012年4月以643.5萬元購入上址，持貨約13年，是次轉手帳面虧蝕約10.5萬元，單位期内貶值1.6%。