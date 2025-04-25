屯門黃金海岸業主458萬沽靚裝三房　14年帳面獲利163萬離場｜多圖

二手樓市氣氛淡靜，雖然市場以蝕讓為主，但亦有長情業主大賺離場。最新屯門黃金海岸有業主以458萬元沽出三房套可望園景單位，持貨逾14年帳面獲利163萬元離場。



世紀21營業董事鄭少坤表示，是次成交為屯門黃金海岸4座低層A室，單位實用面積685平方呎，屬三房套間隔，座向西南，望園景。原業主最初以468萬元叫價放盤，單位獲上車客洽購，終微減2.1%後以458萬元沽出，呎價6,686元。

↓↓屯門黃金海岸4座低層A室↓↓

客廳中間有水晶吊燈 單位14年升值55%

據放盤圖片顯示，單位長型開則內櫳闊落，客廳中間更設有水晶吊燈。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為484萬元，而恒生估價則為462萬元。即最新成交價較估價低0.9%至5.4%。

據了解，原業主於2010年11月以295萬元購入單位，持貨逾14年至今，是次轉手帳面獲利163萬元，單位期內升值55%。