平過私樓車位！屯門山景邨兩房銀主盤120萬沽　呎價3000元有找

二手市場疲弱，屯門山景邨有公屋銀主盤新近以未補地價120萬元沽出，呎價低至不足3,000元，成交價更是平過同區私樓車位。



祥益地產高級分行經理黃文樂表示，是次成交為屯門公屋山景邨2座（景貴樓）高層20室，屬銀主盤，單位實用面積424平方呎，屬兩房間隔，銀主在去年10月以143萬元叫價放盤，終累減23萬元至未補地價120萬元沽出，呎價為2,830元，屬市價成交。

至於，新買家為區內綠表客，因見單位屬銀主盤造價較低，加上原本亦居於同屋苑，毋需重新適應環境，決定自住之用。

屯門公屋山景邨。

成交價平過同區私樓車位 21年帳面升值逾一球

參考屯門區近期車位成交，屬長實（1113）發展的海譽LG2樓車位，新近以150萬元沽出，即是次成交的公屋銀主單位，較同區私樓車位再賣平30萬元或20%。

據知，原業主在2004年以未補地價11.02萬元買入，單位至今21年轉手，帳面升值108.98萬元，單位期內升值9.89倍。