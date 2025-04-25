荃灣中心兩房「1字頭」就買到！ 銀主平市價三成推拍　附企理裝修

銀主持續出清存貨，將部分單位以低價推出拍賣場放售。荃灣中心一伙兩房銀主單位最新開價195萬元推拍，呎價6,018元，低市價三成。原業主於2007年買入單位，其後淪為銀主盤，現開價較買入價高出83萬元或74%。



忠誠拍賣表示，上述單位為荃灣中心14座中層A室，實用面積324平方呎，一房間隔，外望山景。單位屬銀主盤，最新開價195萬元推出拍賣，折合呎價6,018元。圖片可見，單位采光充足，附有企理裝修，不過部分地板及墻身有少量污漬。

↓↓荃灣中心14座中層A室↓↓

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低市價三成推拍

參考屋苑近期二手成交，本月内共錄得約3宗同類單位成交，面積均為324平方呎，成交價由286萬至330萬元不等。即是次單位開價較近期同類市價低出超過三成。

資料顯示，原業主於2007年以112萬元買入單位，其後於2013年起數次抵押單位貸款，最終無力償還，於2023年正式遭銀主沒收。最新拍賣開價較買入價高出83萬元或74%。