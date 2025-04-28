買樓一波三折！廿四孝爺爺愛孫心切　651萬購葵涌廣場三房贈乖孫

近期樓市下調，有廿四孝爺爺趁機入市，替乖孫覓得「心頭好」。鄰近港鐵葵涌站的葵涌廣場一伙三房單位，新近獲分支家庭客垂青，單位累減約4.2%至651.8萬元沽出，呎價約12,160元。原業主持貨15年，勁賺338.8萬元離場。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為葵涌廣場2座低層B室，採三房間隔，實用面積536平方呎，外望城市景。

睇樓一波三折 終651.8萬替孫覓得心頭好

代理透露，買家為分支家庭客，因爺爺愛孫心切，特意替乖孫於市場覓「筍盤」，鎖定葵涌廣場實用面積536平方呎的單位。其中覓盤過程波折，買家原已傾成3座B單位，因想問實按揭情況，終慘被截糊。

其後留意另一座B單位，但業主已將單位租出，因成交未果買家亦開始心急，最近再睇一伙C室，實用面積493平方呎，最終買家嫌細及方向不是向南成交亦作罷。

↓↓ 葵涌廣場2座低層B室↓↓

長情業主持貨15年 帳賺超過三球

買家最終翻睇數月前2座B室，知悉原業主叫價680萬元，但現降至659萬元。因此買家有見業主去貨意慾極大，心感再等同屋苑亦不會再有新盤放售，故雙方議價後以651.8萬成交，單位累減約4.2%，呎價約12,160元。放盤相片可見，單位裝修新凈，內籠企理。

據悉，原業主於2010年313萬買入單位 ，持貨15年，現轉手料帳面獲利338.8萬元，單位升值約1.08倍。