尖沙咀街坊敗走　豪宅輸兩球半　投資劏舖自行了斷輸九成｜燈神

由「劏場大王」尹柏權於2013年拆售的尖沙咀首都廣場，基本上自從一手拆售之後，幾乎所有二手成交個案都要蝕讓，蝕讓高達七至九成，近期仲有一單成交蝕到淨返8萬蚊，狂輸97%。



對於此類劏舖大蝕讓，相信大家都耳熟能詳，甚至對這類蝕讓個案已經麻木，不過燈神發現到首都廣場近期一宗蝕讓92%的二手成交，原來就係自己賣俾自己，即係內部轉讓。



首都廣場80呎劏舖30萬沽 貶值92%

講緊的劏舖係首都廣場3樓的雙號舖位，面積約80平方呎，最新就以30萬元沽出，成交呎價約3,750元。原業主於2013年以約360萬元購入該舖位，即係持貨12年，帳面貶值約330萬元，蝕幅約92%。

燈神都覺得上手蝕過咁多，依家低位博一博都未嘗不可，或許都可短炒一下。睇返啲資料，呢個劏舖的新買家就由兩位人士以「長命契」（聯權共有/Joint Tenancy）形式買入，睇落就正正常常的一宗「執平貨」交易，成交價亦配合近期市價。

公司名義變私人名義持有

不過再細睇返舊資料，這個劏舖原業主係由公司名義持有，呢一間公司的董事又正正係上述以「長命契」入市的兩位人士。咁燈神就「拗晒頭」，完全不能理解這一種操作手法，竟然把一個劏舖由公司名義持有，改為由私人名義，實在令人摸不著頭腦。

同區豪宅街坊自製大蝕讓九成

其後燈神就向一些尖沙咀的代理八卦一下，原來這一位劏舖內部轉讓、自製大蝕讓的人士，係同區住豪宅的街坊！

名鑄豪宅大半年前已蝕兩球半離場

聽聞係上年（2024年）9月，這位豪宅街坊已經以大約2,600萬元沽出區內豪宅名鑄的中層單位，呎價大約1.67萬元。不過這一個名鑄豪宅單位，其實早喺2009年以2,850萬元買入，即係持貨16年，帳面都要輸成250萬元，真係陰功。

尖沙咀豪宅名鑄。

昔日彌敦道滿街自由行、內地拖喼同胞

睇嚟呢一位尖沙咀豪宅街坊，過去咁多年都一直好鍾情尖沙咀這一區，先係2009年買入區內豪宅名鑄，可能睇到當年零售市道一直攀升，成條彌敦道都係自由行、內地拖喼同胞，所以咪忍唔住手，去到2013年就買咗個劏舖，博下「刀仔鋸樹」、「單車變摩托」。

不過最後劏舖變成點，大家就有目共睹，而這位豪宅街坊所買的劏舖，經過12年後，竟然由自己公司名義持有，再賣畀自己私人名義，而且成交價大蝕92%，亦貼合目前市價，屬於一個正常成交價，所以燈神覺得，都可以話係「自行了斷」。