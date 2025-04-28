上車客出動尋寶　275萬買屯門豐連開放式　業主6年勁蝕三成半

新盤以低價吸客，二手樓價持續調整。屯門豐連一伙開放式單位最新以275萬元沽出，呎價約10,870元。原業主於6年前買入單位，帳面蝕讓145萬元離場，蝕幅高達三成半。



利嘉閣地產高級經理陳志偉稱，該單位為豐連2座高層H室，實用面積約253平方呎，屬開放式間隔，望市景。單位最初叫價298萬元放盤，而新買家為外區上車客，見區二手樓價持續下調，於是出動尋寶。最終心儀屋苑樓齡簇新，價格吸引，便議價以275萬元承接單位，折合呎價約10,870元。

持貨6年貶值35%

資料顯示，屋苑今年錄得約3宗同類單位成交，造價由275至295萬元不等，於是次單位成交價相若。

原業主於2019年以約420萬元買入單位，持貨6年轉手，帳面蝕讓145萬元，單位期内貶值約35%。