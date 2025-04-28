私樓指數連跌四個月　利嘉閣陳海潮：缺乏好消息、料次季難扭跌勢

差估署今日公布的最新數據顯示，2025年3月份私人住宅售價指數報284.2點，較2月的285.6點再跌0.49%，連跌四個月，累跌2.50%，並創自2016年8月以來逾8年半新低。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌達28.61%。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場缺乏利好消息，加上關稅戰纏擾不休，樓價首季跌1.73%，料次季仍難扭跌勢，只冀跌幅得以收窄。



首季樓價累跌1.73%

今年首季樓價累跌1.73%，而3月份樓價跌幅輕微收窄至0.49%，主要反映2月下旬及3月上旬的市況略有改善，交投顯著反彈，惟價格仍然低企，主要受一手新盤持續以低價開售牽制，二手業主加價乏力，樓價無奈續跌。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。

陳海潮指3月旺市不旺價

陳海潮指出，展望4月份，雖然3月下旬市況尚算不俗，惟旺市不旺價，加上踏入4月初後，中美關稅戰越演越烈，環球股市及港股更加一度急瀉，窒礙市場氣氛，恐令4月份樓價跌幅再次擴大至0.8%左右。

不過，期待近日關稅戰似有放緩跡象，加上若美國能提早在5月或6月份減息，對樓市有一定支持，盼令樓價在5月跌幅收窄，並在6月橫行，惟次季料難逃再跌約1.3%的命運，而整個上半年樓價或需跌約3%。

3月份私人住宅售價指數報284.2點，連跌四個月。

租金連漲四月 次季升勢料擴大

至於租金指數走勢方面，陳海潮預期會繼續與樓價背馳，差估署最新數字顯示2025年3月份租金指數按月再升0.10%，連升四個月共0.73%，創近6個月高位，反映租務市場穩中趨升。

專才到港，加上留學生最快在次季中後段開始大量物色租盤，預期次季按月租金指數會拾級上升，整季料升1.71%，較首季為佳，而上半年租金則看升2.13%。