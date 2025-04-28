高爾夫．御苑開放式連租約270萬沽　呎價失守萬元大關　4年劈兩球

二手市場表現疲弱，市場錄得大幅蝕讓個案。粉嶺高爾夫．御苑有開放式連租約新近以270萬元沽出，呎價失守萬元大關，單位8年帳面貶值近四成收場。



4年終累劈200萬 成交呎價失守萬元大關

中原地產副區域營業經理賴作智表示，是次成交為粉嶺高爾夫．御苑7座中層J室，單位實用面積277平方呎，屬開放式間隔，原業主在2021年以470萬元叫價放盤，經多番調整叫價，歷時4年終累劈200萬元以後連租約270萬元沽出，呎價9,747元。

上水高爾夫．御苑。

投資者入市收租 料回報有4.2厘

至於，新買家為長線投資者，見單位價錢吸引，即決定入市單位作收租之用，單位依租約月租約9,500元，料租金回報有約4.2厘。參考同類成交單位為7座低層J室，實用面積相同，於2023年11月以270萬元沽出。

據知，原業主則於2017年以約427萬元購入上址，持貨8年，是次轉手帳蝕約157萬元，單位期內貶值約36.8%。