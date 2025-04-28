葵涌達利中心工廈單位連租約放售　意向價7270萬、呎價3000元

工廈市場再錄放售。第一太平戴維斯（香港）獲委任，放售葵涌梨木道88號達利中心5 樓501室，建築面積約24,234平方呎，將按現有狀況連租約出售，意向價約7,270萬元，呎價3,000元，租金回報率逾5厘。



第一太平戴維斯資深董事及工業及九龍商業銷售部副主管周浩文表示，上述物業建築面積約2.4萬平方呎，坐落於葵涌傳統核心工商地段，毗鄰葵涌貨櫃碼頭，層與層之間高度達5米，每平方呎負荷容量約300磅，適合各類工業生產、倉儲及物流用途。

物業更配備上落貨台，可容納40呎貨櫃車進出，大幅提升物流效率。大樓設有8部載客升降機及16部載貨升降機，並提供5個貨車車位，滿足企業日常營運需求。

連逾5厘回報租約放售 意向價7,270萬元

他續指，物業意向價約7,270萬元，呎價約3,000元，現由企業承租，租金回報率逾5厘。另外，葵涌區工業物業需求持續殷切，加上該地段發展成熟，物業擁高樓底高負重，預料將吸引眾多投資者及用家。