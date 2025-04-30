收購失敗｜內房龍光1.62億沽西半山夏蕙苑6伙　蝕2.5億、呎價腰斬

樓齡高達48年的西半山羅便臣道老牌豪宅夏蕙苑，全盤僅有24伙，過去數年成為發展商收購目標，在2017年原本由大型發展商恒地（0012）主導收購進程，不過當時殺出「程咬金」，其中有6伙單位由內房龍光（3380）以至少3億元買入6伙，呎價介乎2.65萬至2.89萬元。



不過據最新資料，龍光所持有的6伙夏蕙苑單位，最新以1.62億元全數沽出，預計帳面已貶值約1.8億元，連同當日入市繳付的辣招稅7,000萬元計算，估計實蝕金額高達2.5億元。而最新成交呎價僅約1.3萬元，較8年前買入呎價腰斬超過一半。



龍光最新沽出的6伙夏蕙苑單位，包括2樓E室、2樓W室、3樓W室、5樓W室、6樓E室、10樓E室，每伙實用面積均為2,075平方呎，連同7個車位總成交價1.62億元，成交呎價約1.3萬元。該批單位新買家均為紹富有限公司（CHEER FAME LIMITED），其公司董事均為鄭榮財（CHENG, WING CHOY），料為新世界（0017）或相關人士。

料由新世界或相關人士承接

至於原業主方面，上述夏蕙苑6個單位由3家公司持有，包括世翔有限公司（GLOBAL SOAR LIMITED）、一發貿易有限公司（FIRST TOP TRADING LIMITED）、恒雋有限公司（ELITE LINE LIMITED）。該批公司的註冊辦事處均為九龍站環球貿易廣場68樓02至03A室，即為龍光的香港寫字樓地址。

西半山羅便臣道101號夏蕙苑。（地產代理相片）

其中4伙買入價5500萬至6000萬 另繳付辣招稅7000萬

據了解，龍光在2017年透過上市世翔有限公司買入上述夏蕙苑其中4伙，成交價介乎5,500萬至6,000萬元，呎價約2.65萬至2.89萬元。當時總成交價高達約2.33億元，而且更需繳付高達樓價30%的辣招稅，涉及約7,000萬元。

至於其餘兩伙則未有成交資料，不過預計是透過「買殼」形式購入，估計作價也至少高達5,500萬元。因此估計龍光在2017年總收購價高達約3.4億元，另外再加上涉及7,000萬元的辣招稅。

夏蕙苑為西半山老牌豪宅，位於羅便臣道101號，早於1977年入伙，提供24個單位。夏蕙苑的每伙實用面積為2,075平方呎。

鴨脷洲豪宅新盤凱玥。

2017年龍光天價168億奪鴨脷洲地王 每呎2.2萬

翻查資料，在樓市處於上升周期時，不少內房積極進駐香港房地產市場，在2017年2月，龍光伙拍合景泰富（1813）以天價168.5578億元奪得鴨脷洲地皮（現時為鴨脷洲豪宅新盤凱玥），每方呎樓面地價22,117港元，較估值上限高出一成，總地價及每呎樓面地價均打破歷來最高紀錄，成為當時香港新地王。

其後，龍光再開始涉足舊樓收購，高價搶攻「踩入」恒基正在收購的西半山羅便臣道老牌豪宅夏蕙苑