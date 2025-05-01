新盤戰報｜鴨脷洲凱玥四房4242萬標沽　呎價2.5萬

豪宅新盤持續錄得成交。由合景泰富（1813）與内房龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，最新以4,242.5萬元招標沽出一伙四房單位，呎價25,000元。



成交紀錄冊顯示，最新售出的單位為第6座16樓A室，實用面積1,697平方呎，四房間隔，成交價4,242.5萬元、折合呎價2.5萬元。買家采取30天現金付款計劃。

資料顯示，凱玥於本月暫錄3宗成交，共吸金逾1.65億元。

何文田ST. GEORGE'S MANSIONS連沽2伙

由信和置業（0083）及中電（0002）合作發展、已屆現樓的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS銷情持續，最新連沽兩套三房大宅，合共套現近1.35億元。

成交的單位分別為2座3樓A室，實用面積1,870平方呎，以6,800萬元售出，呎價36,364元。另一伙為2座2樓B室，實用面積1,869平方呎，成交價6,660萬元，呎價35,634元。

發展商指，減息效應令項目由去年10月1日開始迄今售出45伙，項目六個多月內套現逾29億元，買家不少為大家族大手買入。項目全盤至今則累售113伙，總套現近95億元；預期超級豪宅市場會繼續旺勢，價量齊升。