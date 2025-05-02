馬鞍山Silversands放盤一年減價三成 中層兩房600萬沽、貶值34%
撰文：蔡偉南
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入伙約3年的半新盤錄得大幅蝕讓個案。馬鞍山SILVERSANDS一伙兩房戶以600萬元沽出，較4年前買入價貶值約34%。
世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，馬鞍山SILVERSANDS 5B座中層B室，實用面積455平方呎，屬2房2廳間隔，座向東南享海景，單位放盤1年，原叫價900萬元，大減300萬元至600萬元獲買家承接，減幅達33.3%，呎價13,187元。
2021年買入價911萬
據了解，原業主於2021年2月以911萬元購入上址，持貨4年至今易手，帳面虧蝕311萬元，單位期內跌34%。
SILVERSANDS位於馬鞍山耀沙路8號，於2022年5月入伙屋苑共有5座，提供160個單位，實用面積由266至1,654平方呎。
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