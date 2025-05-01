Ken Sir呂宇健再成功短炒　372萬沽荃灣中心　兩個半月帳面賺29%

撰文：蔡偉南
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人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健近月不時買入細價單位，表明短炒住宅物業。呂宇健最新以372萬元沽出荃灣中心17座一個單位，較今年2月份買入價288萬元，帳面高出84萬元或29.2%。

美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，上述成交個案為荃灣中心17座高層E室，實用面積329平方呎，原則一房間隔，以372萬元沽出，成交呎價11,307元。

2月份買入價288萬　賣出單位後將繼續為單位裝修

他指出，Ken Sir呂宇健於2025年2月份以288萬元、呎價8,753元買入上述單位，近期完成交易，呂宇健準備花費約40萬元將單位重新裝修。同時於市場以370萬元放售，最初有買家以368萬元議價、及後另一買家出價372萬元搶得單位。據了解，雖然單位已經落實賣出，但Ken Sir依然會為單位進行裝修。

荃灣中心。
Ken Sir呂宇健短炒成功　359萬沽荃德花園兩房　兩個月實賺40萬

事實上，上述成交已是呂宇健近期第二次短炒獲利個案，呂宇健在今年1月份FULL PAY 297萬元買入的荃灣荃德花園一伙細價樓，其後在3月份以359萬元成功短炒，持貨僅約兩個月，帳面升值62萬元或21%。扣除交易成本、使費、重新裝修單位後，實賺約40萬元。

呂宇健早前曾向《香港01》表示，早前政府放寬印花稅，400萬元或以下單位只需100元印花稅，措施刺激細價樓變成「炒家樂園」。當時又透露，成功短炒的重要因素是「ADD VALUE」。他指「上一手買家唔想裝修，我自己解決問題，花費20萬請自己公司、自己資源去裝修，最終單位睇落似30萬至40萬元的裝修效果」。

成交價低於300萬、印花稅僅100元

值得留意，由於2023年2月份政府已調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，成交價低於300萬元的物業成交，所需繳付的印花稅僅僅只是100元。其後政府在2025年2月進一步放寬，宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效。

荃灣荃德花園。
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