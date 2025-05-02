俄羅斯學生為返學租University Hill開放式　預繳全年租金15.6萬

租賃市場轉旺，最新有俄羅斯學生為方便上學，「一炮過」預繳全年租金共15.6萬元租用大埔白石角University Hill開放式戶，平均呎租59.6元，業主租金回報料約3.9厘。。



中原地產分行經理楊頌堯表示，是次租賃成交為大埔白石角University Hill 2B期2座中層A6室，實用面積218平方呎，屬開放式間隔，日前零議價以1.3萬元租出，呎租59.6元。

至於，新租客為一名俄羅斯學生，為方便上學，見上址價錢合理及間隔合用，將於7月份起租，決定一次過繳交一年租金約15.6萬元。

同類租金半年微升1.6%

參考同類單位租賃成交屬中層A6室，實用面積相若，於2024年9月以1.28萬元租出，反映同類中層單位租金半年微升1.56%。

據了解，業主於2023年以399萬元購入單位，以是次租金計，料租金回報約3.9厘。