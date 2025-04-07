阿里合夥人邵曉鋒7800萬買大潭玫瑰園洋房　永添邱明德28年賺千萬

市場再錄名人入市個案。阿里合夥人之一、螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒擲7,800萬元買入大潭玫瑰園獨立屋，呎價1.97萬元。至於，原業主為永添集團商業房地產投資、創投基金董事總經理邱明德，持貨28年帳面賺1,180萬元離場。



阿里合夥人邵曉鋒7800萬買玫瑰園

據資料顯示，是次成交為大潭紅山道88號玫瑰園獨立屋，實用面積約3,960平方呎，單位在2025年3月底以7,800萬元沽出，呎價約19,697元，據知單位曾用作收租用。

至於，新買家分別為邵曉鋒（SHAO XIAOFENG）及李堅（LI JIAN），以聯名方式入市，其中邵曉鋒與阿里合夥人之一、螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒同名，料為同一人。

阿里合夥人、螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒。

大潭玫瑰園。

永添集團邱明德28年賺1180萬

至於，單位原業主永添集團商業房地產投資、創投基金董事總經理邱明德，在1997年以「FOREVER TEAM LIMITED」公司名義6,620元買入，在2015年以1.5億元內部轉讓至名下另一間名為「高質有限公司」的公司。單位由買入至今28年轉手，帳面賺1,180萬元，單位期內升17.8%。

從事玩具業起家 兩次樓市低潮入市掃貨

邱明德90年代從事玩具業起家，在2003年沙士時期及2009年樓市低潮多次入市掃貨，在2003年曾買入尖東南洋中心及新文華中心工商物業，曾持有尖東一帶多個商廈物業。不過，由於近期市況向下，他接受傳媒訪問時透露有意出售物業套現再將資金轉投AI行業。