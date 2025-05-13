移民盤狠劈270萬！沙田溱岸8號三房套1520萬沽　同區客趁交吉即買

二手市場回暖，有移民業主趁機沽貨套現。沙田溱岸8號一伙三房套單位，其業主長居海外，放盤一個月即劈價270萬元去貨，減幅約15.1%。該業主長情持貨12年，即使減價成交，但帳面仍大賺410萬元，單位期內升值約37%。



美聯物業區域聯席董事陳國良表示，上述成交單位為沙田溱岸8號3座高層B室，實用面積934平方呎，採三房套連工人套房設計，外望沙田城門河及文化博物館。據放盤相片可見，單位開則方正，且附全套新凈裝修。

↓↓沙田溱岸8號3座高層B室↓↓

移民業主減價一成半去貨 呎價16,274元

代理透露，原業主長居海外，故叫價約1,790萬元出售單位。因單位交吉且提供鑰匙即看樓，放盤1個月獲同區用家垂青，經議價後累計減價270萬元，最終以1,520萬元成交，減幅約15.1%，呎價16,274元。

13年間單位升值約37%

翻查資料，原業主於2012年9月以約1,110萬元購入單位，持貨13年，現轉手帳面獲利410萬元，單位期內升值約37%。

溱岸8號。（資料圖片）