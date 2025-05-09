一個原因打動業主願意減租四千　海之戀‧愛炫美低市價1成租出

暑假租賃旺季將至，部分租客提前入市搶租。荃灣海之戀‧愛炫美一伙兩房海景單位，原本意向月租2.5萬元，放租不足兩日即獲租客「閃電」承租。該租客更主動提出「一炮過」預繳全年租金，終打動業主，願意降價16%，以每月2.1萬元成交，折合呎租約40.5元。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述租賃成交為海之戀‧愛炫美2B座低層B室，實用面積518平方呎，採兩房間隔，享海景。單位放盤不足兩天，便以2.1萬元租出，實用呎租40.5元。

租出單位為海之戀‧愛炫美2B座低層B室，實用面積518平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

業主減租四千 月租低市價逾一成

據悉，該單位原本月租叫價2.5萬元，業主見租客入息穩定，亦願意預繳一年租金，決定減租4,000元至2.1萬元租出。代理透露，同類單位近期租金造價約2.4萬元至2.5萬元，故是次租金較市價低超一成。

租金回報約3.1厘

翻查資料，業主於2017年7月以816萬元買入單位，持貨約8年，以當時買入價計，租金回報約3.1厘。林恩信續指，荃灣區上月錄得約160宗租賃成交，租務旺勢持續，本月暫錄約30宗租賃成交。