淡友跳船！昔日「一約兩伙」掃Grand Yoho　投資客終蝕一球半

近年樓市波動，有投資客睇淡後市，選擇沽貨止蝕離場。元朗大型屋苑Grand Yoho單日連環錄得3宗蝕讓成交，有投資者早年以「一約多伙」形式，買入該屋苑兩伙兩房單位，業主原作收租之用，現帳面蒸發近一球半離場。



美聯物業助理區域經理張國成表示，上述成交單位涉及Grand Yoho 8座兩伙中層G單位，均屬兩房間隔，實用面積546平方呎。放盤相片可見，單位開則方正，裝修新凈，外望山景及城市景觀。

據悉，業主分別以「蝕讓價」叫價745萬元放售兩伙單位，經議價後以730萬元及740萬元沽出，降幅約0.7%至2%，呎價約13,369元及13,550元。

↓↓Grand Yoho 8座中層G室↓↓

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投資客沽貨止蝕 八年帳面蝕近9%

代理透露，原業主為投資客，單位原作收租之用。但有見樓市波動，因此待單位租約完結交吉後，沽出兩伙單位止蝕離場。翻查資料，原業主於2017年以一份文書購入兩伙單位，合共1,613.1萬元。換言之原業主持貨8年，帳面合共蒸發143.1萬元，蝕幅達約8.9%。但若計及期間租金收入，料明蝕暗賺。

Grand Yoho兩房戶蝕一球離場

另外，另一宗蝕讓成交為Grand Yoho 8座高層G單位，採兩房間隔，實用面積546平方呎。單位叫價800萬元，終以760萬元沽出，減幅約5%，呎價約13,919元。據悉，原業主於2017年買入單位，當時造價約864萬元，持貨8年蝕讓104萬元，單位貶值約12%。