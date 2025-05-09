誠意值兩球！屯門瓏門業主一口氣劈價為移民　終1050萬沽四房套

二手市場淡靜，屯門站上蓋屋苑瓏門有業主趕賣樓移民，放盤3個月成功以1,050萬元沽出四房套連儲物套房單位，持貨12年轉手帳賺逾兩球離場。至於新買家為區內租客，四出睇樓半年，終用誠意打動業主並獲減價200萬元買心頭好。



中原地產分行高級分區營業經理鍾宏遠表示，是次成交為瓏門8座高層J室，實用面積815平方呎 ，屬四房套連儲物套房間隔，望開揚山景。

誠意洽購 業主劈價200萬

單位在今年2月以1,250萬元叫價放盤，因業主趕賣樓移民，加上近日見有買家誠意洽購，業主一口氣劈價200萬元，以1,050萬元沽出，呎價12,883元，較低層同類型單位去年12月1,105萬元成交價，回落約5%。

↓↓瓏門8座高層J室↓↓

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買家租轉買 睇樓半年終做業主

至於，新買家為區內租客，見租金不斷上升，早已打算轉租為買，四出睇樓半年，因鍾情瓏門位置便利，上述單位實用，見樓價回落即決定入市。

據知，原業主於2013年12月以約840萬元一手買入，持貨至今12年，是次轉手帳面獲利約210萬元，單位期內升值約25%。