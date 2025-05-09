誠意值兩球！屯門瓏門業主一口氣劈價為移民 終1050萬沽四房套
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場淡靜，屯門站上蓋屋苑瓏門有業主趕賣樓移民，放盤3個月成功以1,050萬元沽出四房套連儲物套房單位，持貨12年轉手帳賺逾兩球離場。至於新買家為區內租客，四出睇樓半年，終用誠意打動業主並獲減價200萬元買心頭好。
中原地產分行高級分區營業經理鍾宏遠表示，是次成交為瓏門8座高層J室，實用面積815平方呎 ，屬四房套連儲物套房間隔，望開揚山景。
誠意洽購 業主劈價200萬
單位在今年2月以1,250萬元叫價放盤，因業主趕賣樓移民，加上近日見有買家誠意洽購，業主一口氣劈價200萬元，以1,050萬元沽出，呎價12,883元，較低層同類型單位去年12月1,105萬元成交價，回落約5%。
↓↓瓏門8座高層J室↓↓
+1
買家租轉買 睇樓半年終做業主
至於，新買家為區內租客，見租金不斷上升，早已打算轉租為買，四出睇樓半年，因鍾情瓏門位置便利，上述單位實用，見樓價回落即決定入市。
據知，原業主於2013年12月以約840萬元一手買入，持貨至今12年，是次轉手帳面獲利約210萬元，單位期內升值約25%。
施永青：市場對美元信心正在流失 下半年香港樓市不宜看得太淡沙田UNI Residence涉240伙 標準樓層一梯9伙 最細平台戶286呎起東涌海堤灣畔三房988萬撻訂重售 業主沒收訂金、僅蝕少5萬蚊元朗世宙連錄兩宗蝕讓 各帳輸91萬及104萬 業主都有呢個共通點新世界等黃竹坑滶晨短期上樓書 大單位料招標、定位參考山頂南區