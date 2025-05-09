海皇粥店創辦人蔡汪浩沽貨　九肚山洋房4780萬沽　惟暫未完成註冊

由海皇粥店創辦人之一蔡汪浩持有的沙田九肚山皓朗山莊洋房，於3月以4,780萬元沽出。不過據最新資料，該交易顯示為中止註冊（REGISTRATION WITHHELD），或反映部份交易文件因某些原因，暫時未能完成註冊。



3月獲公司客4780萬接貨 現列為「中止註冊」

據資料顯示，該幢洋房實用面積2,962平方呎，屬三房間隔，連768平方呎天台。洋房最初以5,800萬元叫價放盤，最終在2025年3月獲「RICH HOPE HONG KONG LIMITED」以4,780萬元買入，呎價16,138元，其公司董事姓楊及汪。

不過最新資料顯示，該交易現為中止註冊（REGISTRATION WITHHELD），或反映部份交易文件因某些原因，暫時未能完成註冊。

14年期先後7次申請按揭貸款 其中一次借580萬

資料顯示，蔡汪浩於2010年至2024年先後7次，向大型銀行及中小型財務機構申請按揭貸款，其中首五筆貸款已經償還，不過於今年4月份新承做的兩筆按揭貸款，則暫未償還。而在眾多借貸當中，其中一筆為蔡汪浩在2014年向一家財務機構申請580萬元貸款。

由海皇粥店創辦人之一蔡汪浩。（網上圖片）

沙田九肚山皓朗山莊。

如成功完成交易 料帳面賺1120萬

至於，該幢洋房業主分別為蔡汪浩（CHOI WONG HOE）及戚玉嬋（CHICK YUK SIM）以聯名方式在2010年以約3,680萬元購入。如上述交易能夠完成，料屆時持貨15年轉手，帳面獲利1,120萬元離場。

海皇粥店高峰時有逾30間分店

海皇粥店高峰時有逾30間分店，近年逐漸關縮減。母公司海皇國際有限公司在周三（7日）表示，基於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，決定終止全部業務，隨後將以債權人自願清盤的方式進行清盤。