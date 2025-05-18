買家靠呢招成功講價！773萬平買屯門帝濤灣三房　呎價僅6377元

部分業主為加快放售，願擴濶議價空間。屯門帝濤灣一伙三房單位最新以773萬元沽出，呎價6,377元，略低市價。原業主早於2006年買入單位連兩個車位，帳面獲利258萬元離場。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，該單位為帝濤灣一座高層C室，實用面積1,212平方呎，三房間隔。據悉，原業主最初連車位放售單位，但新買家表示無意承接車位，因此説服原業主將單位叫價進行減免，最終經議價後成功以773萬元不連車位成交，折合呎價6,377元。

↓↓帝濤灣一座高層C室↓↓

不連車位成交、造價較同類低

資料顯示，屋苑近期同類單位二手成交價由800萬元至890萬元不等，可見是次單位造價略低市價3%至13%。代理解釋皆因為是次單位屬不連車位成交，若扣除車位價值，成交仍然屬貼近市價。

原業主於2006年11月以515萬元買入單位連兩車位，持貨19年轉售，帳面獲利258萬元，單位升值約50%之餘，還餘下兩個車位可以拆售獲利。