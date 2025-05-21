前首席大法官楊鐵樑媳婦1.3億沽山頂嘉樂園 29年帳面勁升1.13億
撰文：黃祐樺
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豪宅市場有名人沽貨個案。前首席大法官楊鐵樑媳婦、楊余夏卿新近以1.3億元沽出山頂嘉樂園中層單位，持貨29年帳面升值約1.132億元。
據資料顯示，是次成交為山頂甘道24號嘉樂園B座中層單位，實用面積2,448平方呎，四房連雙套房間隔，新近以1.3億元沽出，呎價約53,105元。至於新買家為公司客入市，屬非本地註冊公司，其背後買家身份不明。
據悉，單位業主為DOMINICA YU YANG，在1996年以1680萬元買入，登記業主與前首席大法官楊鐵樑媳婦、楊余夏卿英文名同名，料為同一人。單位買入至今29年，是次轉手帳面升值1.132億元，單位期內升值6.74倍。
山頂嘉樂園吸不少名人入市
翻查資料，楊余夏卿亦在2019年以遺產管理人身份接管中半山寶雲大廈低層四室，並在2020年以7,350萬元沽出，單位62年帳面升值約7,341萬元，升值約854倍。
而事實上，山頂嘉樂園向來亦吸引不少名人入市。當中包括信置主席黃志祥妻子在2021年以1.038億元買入一伙B座低層單位、已故新世界（0017）創辦人鄭裕彤次子、新世界中國董事鄭家成夫妻二人亦共斥逾2.5億元購入該屋苑兩伙單位。
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