美聯：四月呎租按月升0.4%、創逾5年半新高　料「租轉買」增加

本港住屋需求持續強勁，支持私宅租金進一步攀升。據美聯「租金走勢圖」4月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.02元，按月上升約0.4%，連升3個月，創自2019年7月紀錄高位後的超過5年半新高，並較該高位僅相差約0.8%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，近日拆息持續回落，本月9日拆息進一步跌至1.93厘水平，以樓按H+1.3厘計算，即H按息跌至3.23厘，比起P按封頂3.5厘低約0.27%，即變相減息超過四分之一厘。

假設以貸款額500萬港元、還款期30年計算，最新H按息3.23厘的每月供款為21,705元，比起日前以H按3.39厘計算的22,146元少約441元或約2%，較P按封頂3.5厘的每月供款為22,452元，更減少約747元或約3.3%。市場預期今年美國減息3次，本港按揭息率未來有機會進一步回落。

美聯「租金走勢圖」，以實用面積計算的平均呎租。（美聯數據）

三月A類私宅租金增加 料吸引「租轉買」

近年住宅市場出現「租升價跌」的情況，帶動租金回報率持續攀升。據差估署資料顯示，最新三月份A類私宅租金回報率錄3.7%，較去年同期3.3%增加0.4個百分點，較2021年曾低見2.3%的低位相比更增加1.4個百分點。劉嘉輝指，配合樓市全撤辣之下，相信會吸引用家「租轉買」上車。

息率與供款變化。（美聯數據）

四月部份鐵路沿線屋苑呎租表現突出

四月租金續升，部份鐵路沿線屋苑的呎租按月表現突出、劉嘉輝表示，當中佐敦站港景峯呎租按月升約9.8%，烏溪沙站銀湖天峰及黃大仙站現崇山亦分別升約8.8%及約8.4%。九龍塘站又一居與朗屏站朗屏8號呎租則分別升約7.5%及約7%。

四月部份鐵路盤平均實用呎租按月升幅較大的屋苑。（美聯數據）