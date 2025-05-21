太古地產連租約放售南大嶼山MICHELIA　涉9幢洋房、面積1495呎起

市場有發展商放售非核心大型物業。其中太古地產（1972）持有的南大嶼山長沙MICHELIA洋房發展項目，最新以現狀及部分單位連租約形式出售。項目設有9幢洋房，目前有8幢洋房已經租出，出租率近9成。



提供9幢洋房 最大1540平方呎

第一太平戴維斯表示，MICHELIA位處於南大嶼山，地盤面積超過34,000平方呎，總實用面積約13,637平方呎。項目提供9幢洋房，每幢樓高2層，實用面積由1,495至1,540平方呎，戶型為三房套及三房三套。

每幢均附設前後花園，花園面積由1,572至3,788平方呎、私人天台及主人房專屬相連特大觀景平台；其中9號屋有私人泳池。整個項目最新以現狀及部分單位連租約形式出售。

太古地產（1972）持有的南大嶼山長沙MICHELIA洋房。

已租出8幢洋房、出租率近9成

第一太平戴維斯董事及住宅銷售部主管施豪東表示，目前其中8幢洋房已經租出，出租率近9成，新買家買入即可獲穩定租金收入。另外，MICHELIA曾於2015年作全面翻新，可考慮作度假屋、高級員工宿舍或機構宿舍。