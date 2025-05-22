沙田UNI Residence加推24伙 折實均價15936元 入場價410.8萬起
撰文：黃祐樺
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萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence昨日（21日）加推價單2號共24伙，首推6伙開放式戶，今批單位折實平均呎價15,936元，入場費410.8萬元起。參考項目首張價單50伙，折實平均呎價約15,481元，即今次價單2號折實平均呎價15,936元，較第一張高2.94%。
加推價單24伙 入場費410.8萬
是次加推價單24伙，戶型涵蓋開放式至兩房 實用面積由286至394平方呎，價單定價由513.4萬至859.4萬元，價單呎價由17,951至21,928元，扣除最多20%折扣優惠，折實售價由410.8萬至687.6萬元，折實呎價由14,364至17,543元。
入場單位為3樓H室，實用面積286平方呎，屬開放式間隔，折實售價410.8萬元，折實呎價14,364元。
↓↓18樓B室示範單位↓↓
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地皮中標價7.8638億 每呎地價8802元
UNI Residence全盤提供240伙，實用面由286至636平方呎，戶型涵蓋開放式至四房，主打一房戶，另設特色戶。項目關鍵日期為2026年9月30日。
翻查資料，永泰地產（0369）與萬科的合夥財團，於2022年9月份以7.8638億元中標上述項目所在地皮。以項目最高住宅樓面約89,341平方呎計算，每呎樓面地價約8,802元。項目由永泰、萬科各佔一半權益。
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