元朗Grand YOHO兩房848萬沽　罕創屋苑兩年二手新高　惟仍需蝕2球

關稅戰緩和，樓市氣氛好轉。元朗Grand YOHO一伙兩房單位新近以848萬元沽出，呎價15,880元，造價創屋苑兩房單位近兩年二手新高。不過原業主於7年前一手買入單位，帳面仍需蝕讓191萬元離場，單位貶值約18%。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該單位為Grand YOHO 5座高層A室成交，實用面積534平方呎，兩房間隔，景致十分開揚，可遠眺深圳一帶。單位最初叫價868萬元放盤，最終獲新買家議價以848萬元易手，折合呎價15,880元。

單位造價創近兩年二手新高

代理指，是次單位造價創屋苑兩房單位自2023年7月後近兩年二手成交新高。惟原業主於2018年9月以1,039萬元一手買入單位， 持貨約5年轉手，帳面仍蝕191萬元，單位貶值約18%。

另外，元朗區睇樓量上升約兩成，本月累錄約88宗二手買賣成交，較上月同期升約19%。當中Grand YOHO交投最多，錄得12宗成交，較上月全月3宗激增3倍，更為近4年來最旺的月份。