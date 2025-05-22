鴨脷洲公屋利東邨150萬沽　5年前FULL PAY買　狂升2.3倍跑贏私樓

樓價從高位回落，近年大多私人樓宇需蝕讓離場，但售價較低的公屋單位則有大幅獲利空間。鴨脷洲利東邨一伙兩房單位最新以150萬元未補地價易手，呎價5,226元。原業主於2020年FULL PAY向房委會購入單位，是次轉售帳面獲利105萬元離場，升幅高達2倍，大幅跑贏私樓市場。



市場消息透露，該單位為利東邨東茂樓中層23室，實用面積287平方呎，兩房間隔。單位原本叫價180萬元未補地價放盤，近日獲新買家議價後以150萬元易手，累減30萬元或16%，折合呎價5,226元。

FULL PAY買入、5年樓價急升2.3倍

代理指，是次成交符合市價。不過翻查資料，位處同座的低層23室同類單位，於2021年高位時曾以225萬元未補地價沽出，呎價7,839元，可見同類型單位造價已從高位回落約33%。

原業主於2020年以45萬元未補地價FULL PAY向房委會購入單位，至今持貨約5年，帳面大幅獲利105萬元，單位期内狂升2.3倍。

鴨脷洲利東邨。