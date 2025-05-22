劈價13%吸客 業主818萬沽荃灣海之戀兩房 8年損手半成
撰文：李煥好
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近期樓市旺量不旺價，二手業主叫價能力疲弱，連傳統抗跌力較強的海景屋苑亦要劈價吸客。荃灣海之戀一伙兩房海景單位叫價約940萬元，惟放盤15個月未獲承接，最終業主隨市況狠劈約13%，獲家庭客「即睇即買」以818萬元成交，呎價約15,318元。原業主於2017年買入單位，持貨8年貶值約半成。
美聯物業高級分區營業經理何振榮表示，上述成交單位為海之戀3B座中層C室，實用面積約534平方呎，屬兩房間隔，向西，擁永久海景。
據悉，單位原業主叫價約940萬元，放盤約15個月未獲承接，近期隨市況調整叫價，最終累計減價122萬元，獲家庭客垂青，減幅約13%。
↓↓海之戀3B座中層C室↓↓
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818萬元成交 業主蝕約39.3萬
代理透露，買家心儀該屋苑位處港鐵上蓋，交通方便，而且備有大型商場，故決定即睇即承接自用。單位成交價約818萬元，實用呎價約為15,318元。從放盤相片可見，單位內籠狀態良好，裝修新淨，廳房均設大玻璃窗可享海景。
資料顯示，原業主於2017年8月以約857.3萬元購入單位，是次成交帳面輕微蝕讓約39.3萬元，持貨8年，單位貶值約4.6%。
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