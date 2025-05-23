YOHO WEST兩年零升幅？一房業主369萬沽貨 明賺五千暗蝕離場
撰文：李煥好
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近年樓價徐徐下跌，不少短持貨期業主損手離場。天水圍YOHO WEST一伙一房單位，最新以369.5萬元近乎「平手」沽出單位，較兩年前購入價369萬元，帳面僅微賺0.5萬元。但若計其他雜費，實際屬「明賺暗蝕」。
美聯物業營業經理黃信豪表示，上述成交單位為天水圍YOHO WEST的2B座中層B5室，實用面積288平方呎，採一房間隔。
據悉，原業主以420萬元放盤，其後獲自住客洽詢。雙方經議價後以396.5萬元承接單位作自住用途，實用呎價約13,767元。
↓↓YOHO WEST的2B座中層B5室↓↓
2023年買入價369萬、料「明賺暗蝕」
資料顯示，原業主於2023年以369萬元購入單位。業主持貨兩年轉手，帳面雖然微賺5,000元，但若計其他雜費，實際「明賺暗蝕」。
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