百無禁忌！外籍人士350萬買東涌映灣園凶宅兩房　低市價三成

近期港元拆息持續回落，減輕供樓負擔，二手市場更錄得特殊成交。東涌映灣園一伙事故單位新近以350萬元沽出，買家為外籍租客，單位呎價僅6,757元，低市價約三成。不過業主早於20年前買入單位，現沽貨帳面仍賺152萬元離場，單位升值逾七成半。



市場消息指，涉及單位為映灣園中層戶，實用面積約520平方呎，採兩房設計。原業主買入後一直以出租為主，由於屬事故單位，故原業主以吸引價放售物業。

曾發生墮樓事件 低市價三成易手

有外籍租客見本港已全面撤辣，而且本港拆息回落，加上「供平過租」，故決定入市。由於單位屬事故單位，影響單位銀行估價下調，終以350萬元成交，實用呎價約6,757元，低市價約30%。

據悉，單位於2012年曾發生印度空姐因情緒病跳樓輕生事件，該單位無法進行網上物業估計。

長情業主持貨20年 帳賺一球半

資料顯示，業主以公司名義於2005年以198萬元購入單位，持貨20年，現轉手帳面獲利152萬元，單位升值約77%。

成交單位為映灣園5座中層E室，實用面積518平方呎，採兩房設計。（資料圖片）