屯門凱和山單日連沽7伙　投資客「一客三食」　1150萬掃3伙一房

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山，於今日（22日）連沽7伙單位，套現2,828萬元。當中錄得大手客「一客三食」，斥資約1,150萬元連掃3伙一房單位。



成交記錄冊顯示，凱和山最新連沽7伙單位，當中錄得大手客「一客三食」連掃3伙一房單位，涉及的單位包括第1座12樓H室、第7樓H室及第1樓H室，實用面積412平方呎，成交價由358.3萬元至386.3萬元，呎價約8,696至9,375元。

另外4宗成交則均為兩房單位，實用面積介乎487至496平方呎，成交價介乎414.3萬至442.2萬元，呎價約8,447至9,080元。