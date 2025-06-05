黃竹坑滶晨開價首批101伙　折實均價20932元　入場費850.3萬起

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，今日（5日）公佈項目首張價單，涉及101伙，折實平均呎價20,932元，戶型涵蓋兩房至四房，入場價850.3萬元起，折實呎價18,688元起。



參考長實（1113）發展的港島南岸Blue Coast II，首批提供128伙，折實平均呎價為21,526元，即今次滶晨首批折實平均呎價20,932元，較Blue Coast II平2.8%。至於對比嘉里（0683）及信置（0083）發展的港島南岸第二期揚海，於2021年8月樓市高位推出，當時折實平均呎價30,880元，即今次滶晨首批單位較4年前樓市高峰時平逾三成。



滶晨首批均價不足2.1萬 較二期揚海低逾三成

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，首批提供101伙，戶型涵蓋兩房至四房，包括95伙兩房、2伙三房、4伙四房，實用面積455至1,261平方呎。

首批提供101伙 兩房至四房

單位定價由1,062.9萬元至4,655.9萬元起，呎價23,360元起，扣除最高20%折扣優惠，折實售價850.3萬至3724.7萬元起，折實呎價18,688元至29,238元起。首張價單中，78伙折實售價全數低於1,000萬元，68伙折實呎價低於2萬元。

左起：麗新發展高級副總裁潘銳民、帝國集團執行董事姚志偉、新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣、資本策略地產執行董事何樂輝。

新世界何家欣：加推有提價空間

何家欣表示，是次項目首批開價極具吸引力，因此之後再推出的單位將極具有提價空間。項目的收票方式將透過網上系統進行，預計電腦系統將於本周六開通，明日正式開放示範單位，最快下周開售。

黃竹坑滶晨首批提供101伙，戶型涵蓋兩房至四房。

入場費850.3萬起

當中入場單位為第1B座6樓E室，實用面積455平方呎，屬兩房間隔，扣除20%折扣後，折實入場850.3萬元，呎價18,688元。

至於精選三房為第1A座18樓P3室，實用面積952平方呎，扣除20%折扣後，折實入場2,682.3萬元，呎價28,175元。另精選四房為第1A座16樓P1室，實用面積1261平方呎，扣除20%折扣後，折實入場3593.8萬元，呎價28,500元。

入場單位為第1B座6樓E室，實用面積455平方呎，扣除20%折扣後，折實入場850.3萬元，呎價18,688元。

同系上期Blue Coast折實呎價21,526元

參考港島南岸同系其他新盤開價，對上推出的一期為Blue Coast II，首批提供128伙，戶型兩房至三房，入場價921.4萬元起，折實平均呎價為21,526元。其次為Blue Coast I，首批推出138伙，入場兩房878萬元起，折實平均呎價為21,968元。之後為晉環，首批160伙，戶型涵蓋一房至三房，入場價1,146.1萬元起，折實平均呎價為29,689元。

↓↓黃竹坑滶晨第1A座18樓B單位↓↓

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2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，地皮最多提供不多於1,050伙住宅單位。新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商想港鐵投得地皮，當時市場估計項目每平方呎樓面地價最高約1.8萬元，估值達約114.5億元。地皮投得後財團仍需支付補地價，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。

項目設447伙

項目提供447伙單位，由1A及1B兩座大樓組成，其中1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。戶型涵蓋兩房至五房，項目亦另設9伙複式特色戶。單位實用面積408至3,120平方呎，當中兩房涉266伙；三房涉112伙；四房涉67伙；五房涉2伙。