廿四孝父母把握息口回落　斥638萬購長沙灣喜漾兩房贈子｜多圖

近期銀行拆息下調，部分具經濟實力的父母把握低息窗口，為子女購置物業。長沙灣喜漾一伙兩房單位最新以638萬成交，呎價約13,237元。買家是一對為子置業的「廿四孝父母」，趁低息環境為愛兒鋪路。業主持貨近十年，帳面獲利逾51萬元離場。



利嘉閣地產高級聯席董事林海鈞表示，上述成交單位為長沙灣喜漾1座低層B室，實用面積約482平方呎，屬兩房間隔，望市景。

代理透露，買家為一對本地父母，計劃購入物業供愛兒居住。因看中該屋苑交通便利、配套齊全，加上間隔四正實用，經與業主磋商後，最終成功斥638萬元為愛兒置業，呎價約13,237元。

↓↓長沙灣喜漾1座低層B室↓↓

較同類單位平約4.2% 仍帳賺逾51萬

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為1座中層B室，面積間隔相同，於本月底以665萬元成交，呎價13,797元。換言之，上述單位的最新成交價較同類單位低約4.2%。

據悉，原業主在2015年以約586.4萬元一手向房協買入單位，持貨約十年，至今轉售帳面獲利逾51萬元。