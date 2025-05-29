黃竹坑新式工廈230萬沽 樓價腰斬大蝕63%、呎價僅約4723元
撰文：李煥好
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黃竹坑新式工廈恆雲國際中心，新近再錄得造價腰斬個案。該工廈一伙低層單位以230萬元交吉售出，呎價約4,723元。原業主於2018年工商廈物業高峰期時，以618.49萬元買入該單位，即是次帳面勁蝕388.49萬元，蝕幅高達約62.8%。
上述成交個案為恒雲國際中心3樓3室，建築面積約487平方呎。據瞭解，單位原叫價655萬放售，惟始終未獲承接，最終劈價至230萬元成交，累減425萬元或64.9%，呎價僅約4,723元。原業主於2018年9月以約618.49萬元一手購入，持貨近7年，帳蝕約388.49萬元，單位大幅貶值約62.8%。
前身為傲南廣場 近年多個單位造價腰斬
翻查資料，黃竹坑恆雲國際中心前身為傲南廣場，由資深投資者林子峰夥拍投資者收購及發展。翻查該廈成交紀錄，近年不乏大幅蝕讓個案，如該廈3樓9室，建築面積約733平方呎，於今年3月以332.8萬元沽出，呎價約4,540元，帳面勁蝕約64%。
另外，又一宗造價腰斬個案涉及3樓10室，建築面積約723平方呎，去年10月400萬元沽出，呎價約5,533元，帳蝕約56%。
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