Ken Sir呂宇健再入市　289萬購荃灣中心山景戶　料租金回報近5厘

人稱Ken Sir的物業投資者呂宇健，近期相當鍾情荃灣荃景圍一帶的細價單位，更明言作短炒。據代理指出，Ken Sir以289萬元購入荃灣中心1個面積為329呎的山景戶。若將單位放租，以每月租金1.2萬元計算，租金回報近5厘。



美聯物業聯席區域經理鍾家豪指出，Ken Sir剛購入位於屋苑18座低層的D室單位，面積為329呎。原業主放盤1日﹑最初開價為299萬元，最終減價10萬元易手，實用呎價為8,784元。原業主於2010年以140萬元，即賬面賺149萬元。

他又指出若將單位放租，每月租金收入為1.2萬元，新買家租金回報率約5厘，可謂「進可攻 退可守」。

荃灣中心。

翻查資料顯示，踏入2025年後Ken Sir不時買賣荃灣中心以及荃德花園等，位於荃景圍的住宅物業。日前才以298萬元購入位於荃灣中心的1房單位。

↓Ken Sir 呂宇健近年入市情況↓

近月錄兩宗短炒成功個案

同時亦會將部份買入不久的單位沽出，在分別在今年3月中及近日沽出荃德花園及荃灣中心單位。兩個單位均是Ken Sir買入約2個月便沽出，賬面賺62萬元及84萬元。

呂宇健早前曾向《香港01》表示，早前政府放寬印花稅，400萬元或以下單位只需100元印花稅，措施刺激細價樓變成「炒家樂園」。當時又透露，成功短炒的重要因素是「ADD VALUE」。他指「上一手買家唔想裝修，我自己解決問題，花費20萬請自己公司、自己資源去裝修，最終單位睇落似30萬至40萬元的裝修效果」。

成交價低於300萬、印花稅僅100元

值得留意，由於2023年2月份政府已調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，成交價低於300萬元的物業成交，所需繳付的印花稅僅僅只是100元。其後政府在2025年2月進一步放寬，宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，即日生效。