5月新盤撻訂29宗、按月升2成　華懋瑜一IB期連撻11伙成「撻訂王」

2025年5月新盤市場共錄得29宗撻訂個案，較4月的24宗升5宗或20%，涉及撻訂金額約2,790.34萬元，較上月5,355.8萬元下跌近50%。



最大一宗撻訂個案為將軍澳藍塘傲超長成交期單位，買家在4年前以1,976萬元買入，今撻訂料輸近200萬元訂離場。同時華懋與港鐵 （0066） 的何文田瑜一IB期亦錄11宗撻訂個案，涉及撻訂金額1,403.1萬元，當中有10宗屬單日撻訂，屬本月「撻訂王」。



將軍澳藍塘傲兩房連天台戶撻訂輸近兩球

當中最大一宗撻訂為麗新（0488）及帝國集團合作的將軍澳藍塘傲，屬兩房連天台戶，買家在4年前入市時，當時採用1440天、即4年特長成交期，如今撻訂收場，料遭發展商沒收10%樓價，料涉及近200萬元。

涉及單位為第1座18樓B室，實用面積684平方呎，屬兩房間隔，連365平方呎天台，買家在於2021年5月以1,976萬元買入單位、呎價約28,888元，當時獲獲發展商提供「提前付清樓價現金回贈」、「住宅停車位優先認購權」、「從價印花稅」津貼」優惠。不過該名買家5月 28日、即4年後棄購，料最終遭發展商沒收10%樓價，料涉及197.6萬元。

華懋瑜一IB期錄11宗撻訂本月「撻訂王」 共殺訂1403萬

市場上亦錄連環撻訂個案，當中華懋與港鐵 （0066） 合作的何文田瑜一IB期，錄11宗撻訂個案，涉及撻訂金額1403.1萬元，當中有10宗屬單日撻訂。

該11伙撻訂個案屬瑜一第IB期，該批買家分別在2023年3月入市，撻訂單位分布於3A及3B座低層及中層A、B、C單位，實用面積464至576平方呎，同屬兩房間隔，成交額由1,208.5至1,646.3萬元。當中，最貴一伙瑜一第IB期3A座18樓B室，實用面積576平方呎，於2023年3月31日以1,646.3萬元售出，當時呎價28,582元。

維港滙III連撻8伙、殺訂逾354萬

另外，信置（0083）、會德豐等合作發展、已屬現樓的西南九龍長沙灣維港滙III亦連撻8伙一房，料遭發展商撻訂5%，涉及撻訂金額354.52萬元。

涉及單位為1B座B及D室，實用面積315平方呎及331平方呎，分別在2021及2022年期間買入，成交價由862.23萬至918.09萬元。不過，該批單位在5月16日撻訂離場。

新地SIERRA SEA首現撻訂 兩伙兩房買家料輸共50萬

另上月亦錄市場焦點新盤撻訂個案，當中新地（0016）旗下西沙SIERRA SEA 1A（2期）首現撻訂個案，涉及兩伙兩房單位，料遭發展商殺各5%訂金，料合共約50.17萬元訂金。

成交紀錄冊顯示，涉及的單位為第3座23樓F在及第5座15樓D室，實用面積443及429平方呎，同屬兩房間隔。上述兩伙原於4月26日首輪銷售時各以463.5萬及539.88萬元售出，呎價分別為10,804至12,187元。

其餘撻訂個案包括香港仔澄天、黃竹坑晉環、青龍頭逸璟．龍灣、大圍柏傲莊 I、大圍柏傲莊 II等。