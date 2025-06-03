嘉湖山莊三房489萬沽 買家三奇招奪「心頭好」 持貨29年升1.2倍
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，藍籌屋苑之一的天水圍嘉湖山莊有三房套以489萬元沽出，呎價7,665元。新買家出奇招奪「心頭好」，先追價1萬兼落細訂20萬元，再委託代理翌日北上過關交付訂金，終成功入市做業主。
祥益地產高級分行經理林家倫表示，是次成交為嘉湖山莊麗湖居1座低層A室，實用面積638平方呎，屬三房套間隔，新近以489萬元沽出，呎價7,665元，屬市場價成交。
據知，新買家為區內分支家庭客，早前曾睇中同屋苑另一中層單位，經一晚考慮後決定入市，惟該單位已被其他買家截糊。於是隨即轉陣表示有意購入是次單位，亦得知有第二組買家睇中。
追價1萬、落20萬細訂奪心頭好
另外業主明言「價高者得、見票為實」，新買家遂決定追價1萬並落下20萬元細訂鎖定心頭好。於是代理當晚已聯絡業主，更於翌日一早親自北上過關，代表買家向業主交付訂金。
代理親自北上向業主交付訂金
至於，原業主1996年以約222.3萬購入，持貨至今29年，是次轉手帳面獲利約266.7萬元，單位期內升值1.2倍。
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