資訊傳遞以少勝多　三三制人人有單開｜汪敦敬

香港是幸福之地，起碼沒有戰禍的蹂躪，但無煙硝的戰場，例如金融甚至認知戰，香港都是激烈的主戰場，亂世中很多人都會問：「古代的兵法是否能用在現實中？」，在《孫子兵法—軍形篇》說：「善攻者動於九天之上！」現在的空軍正是在九天之上，亦有雲：「善守者藏於九地之下！」近年的「以巴衝突」在弱方的加沙亦曾運用了地道去遊擊作戰，各國亦有很多不同的軍事設施深藏在地底。



一些兵法不單只在歷史和現今會影響到戰爭的局面，甚至亦有氣勢可以給人借用，最近有一套備受矚目的電影《風林火山》，電影內容筆者未看，但如此有力的標題正正是《孫子兵法—軍爭篇》的「故其疾如風，其徐如林，侵掠如火，不動如山！」《風林火山》亦是日本的戰國名將武田信玄的旗號，雖然當時日本是用中國文化包括漢字，但識字的人並不多，據說武田信玄請來僧人解讀《孫子兵法》，最後用了這四個字來做旗號，成為日本戰場的一個傳奇。在現實經營從商孫子兵法有沒有實際用途？仍然有！其實現在流傳的古代兵法很多都沒有談論兵器，學問都是在力量配置的法度，例如筆者經營的祥益地產，剛剛5月份代理人均成交4.6宗，很多人感到奇怪既然市場持牌代理近4萬人，只是分享約幾千宗的成交，按理照計我們怎會做到那麼多呢？

商場如戰場，但其實地產代理本來就是接近日日有單開的行業，只是近20年迷信了人海戰術，所以令到「食白果」的人數大增，地產代理的經營利潤大減，是共傷的「七傷拳」。另一方面，銷售市場從來都是兩成人搶得八成的生意，這「二八定律」廣泛認知，至於祥益為何能夠做到人人都有單開，當然祥益有最強的舖陣，因為我們的信譽和街坊客，加上紮根於屯門及天水圍區，所以有充足的客源和盤源，更加正確來說我們得到充足的信任。

大行太強大，消費者總要找一個非大行的品牌，而又接近多一些街坊的，祥益固然是一個很好的選擇，更加重要的是，祥益擁有不比大行輸蝕的區內龍頭舖，但對比大行少人很多，如果用兵法來形容，我們是「三三制」（近代有不少成功戰役包括長津湖也是使用三三制），即是說其實每間分行編制只有三至五個人，用好的龍頭舖和40年的街坊關係將注意力集中在三至五個人，每間分行就是一小組，追求的是每個小組之間通訊連環緊扣，這就是三三制！同區行家一間分行二十人或者幾間分行加起來三十至四十人，而且我們普遍用同一舖陣，但人手只是行家十分之一，「三三制」的好處是人愈少掌握的資訊更緊密，資訊傳遞上我們有優勢，資訊管理上我們亦有優勢，而且將資訊運用在提高服務或者做配對方面我們同樣有優勢。

人多是優勢？有時會是一個錯誤的概念！相反以少勝多，如果是打資訊緊密傳遞的，反而是一個優勢，當然，最大的優勢就是人人開到單，這不單只是一個資源配置，更是一個王道的利益分享，希望大家支持這種橄欖型分配結構的經營模式。

（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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