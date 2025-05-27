紀惠湯文亮第二滴血！跑馬地景光街舖2880萬沽　持貨17年蝕37%

本地老牌家族紀惠集團近月頻頻放售旗下物業資產，繼本月中錄得首宗蝕讓後，最新再錄得第二滴血，以2,880萬元沽出跑馬地景光街地舖，較2008年8月買入價4,600萬元，帳面貶值約1,720萬元或37%。至於新買家為「戲院大王」陳俊巖家族。



現由馬莎每月12萬租用

上述舖位為跑馬地景光街28至30號舖，面積約2,780平方呎，新近以2,880萬元沽出，成交呎價約1.04萬元。該舖位現由英國連鎖商店馬莎以每月約12萬元租用，料新買家享租金回報約5厘。

2008年買入價4600萬

該舖位原業主為銳暉投資有限公司（FINE KEEN INVESTMENT LIMITED），公司董事包括紀惠集團主席廖湯慧靄、其女兒廖偉芬及兒子廖偉麟，紀惠於2008年8月以4,600萬元買入該舖位。

新買家為「戲院大王」陳俊巖家族

至於新買家為電藝發展有限公司（CINEMA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED），其公司董事包括一眾「戲院大王」陳俊巖家族成員。

紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮。

事實上，紀惠集團近期不斷沽售旗下物業，如本月中已經錄得第一滴血，該集團持有的中環租庇利街一個面向中環街市的地舖，新近以「蝕讓價」3,880萬元沽出，呎價約2.52萬元。集團早於2011年1月斥資7,280萬元買入舖位收租，持貨勁蝕3,400萬元，舖位樓價大幅貶值近一半。

中環租庇利街1至3號喜訊大廈地下B舖。

此外，紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮自用的大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊一伙頂層相連大平層單位（Penthouse），在4月上旬以1.38億元沽出，呎價約29,896元。