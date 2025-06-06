元朗二手樓活躍錄31宗成交　入伙盤尚柏一房292萬沽、8個月升值5%

細價樓成交活躍，元朗區於本月錄得約31宗二手樓成交，當中400萬元內成交約13宗，佔比超過4成，大多數以單幢樓及舊樓為主。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，在拆息回落下，「供平過租」的情況會更爲明顯，買家選擇入市的機會較大。

入伙盤尚柏一房戶8個月升值5%

去年才入伙的新屋苑尚柏，新錄升值個案。該屋苑高層G室，實用面值286平方呎，1房間隔，原業主叫價310萬元，經議價後以292萬元易手，成交呎價爲10,210元。原業主於2024年10月以278.1萬元一手買入單位，持貨僅8個月後，其賬面賺約14萬元，升值近5%。

尚柏入伙後，至今錄得10宗二手成交記錄，該屋苑5樓J室1房單位錄得最大賬面升值，實用面積282平方呎，該單位最後以282萬元成交，實用呎價爲10,000元，升值約13%。而該屋苑9樓一伙1房單位，錄得1%賬面蝕讓。

元朗大旗嶺266號新盤尚柏。

尚柏同座G室單位平面圖（資料來源：中原地產）

大興大廈持貨4年 終蝕兩成

此外，王勤學表示，區內大興大廈B座底層2室，實用面積353平方呎單位，原業主叫價300萬元，經議價後以283萬元售出，成交呎價爲8,017元。該業主於2021年8月以360萬購入該單位，現時賬面蝕讓約77萬元，持貨4年後約蝕多達21%。

據資料顯示，大興大廈在最近3年內，共錄得22個成交記錄，當中賬面蝕讓單位僅錄得兩宗，分別貶值19%和25%，其餘爲賬面升值或原價出售。最大升幅單位爲A座16樓A6室單位，實用面積爲353平方呎，該單位在2025年1月以280萬元易手，平均呎價爲7,932元，賬面升值約242%