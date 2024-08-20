元朗樓連環大平賣！尚悅兩房蝕沽創8年新低、同益大廈2球半買兩房

市場預期減息在即，買家入市態度審慎。過去周末元朗區錄得11宗二手成交，較上周末回升22%，大部份以低價成交作主導。當中元朗尚悅一伙兩房單位以356.8萬元沽出，呎價10,051元，造價創屋苑8年新低。原業主7年前買入帳蝕63.2萬元，單位貶值15%。



尚悅兩房356.8萬元蝕沽、創8年新低

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，上述單位為尚悅2座低層E室，實用面積355平方呎，兩房間隔。原業主最初叫價370萬元放盤，最新減至356.8萬元沽出，累減13.2萬元，折合呎價10,051元，成交造價創屋苑8年新低。

原業主於2017年4月以420萬元買入單位，持貨約7年，帳面蝕讓63.2萬元，期內貶值15%。

元朗尚悅。（資料圖片）

同益大廈遺產貨呎價7642元、創逾12年新低

另外，元朗同益大廈亦錄低價成交，單位位處低層E室，實用面積318平方呎，一房間隔。單位叫價265萬元放盤，最終以243萬元沽出，折合呎價7,642元，創該廈2012年2月以來逾12年新低。

原業主早於1996年以80萬元買入，現由遺產承辦人沽出，單位28年間升值163萬元或2倍。

元朗同益大廈（Google街景圖）

朗晴居三房套595萬沽、創同類戶8年新低

王勤學又指，朗晴居個別單位亦創新低紀錄。單位為1座低層H室，實用面積739平方呎，三房套房間隔。原業主叫價615萬元，最新以595萬元沽出，減價20萬元，折合呎價8,051元。該成交創屋苑同類單位8年新低。