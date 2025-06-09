業主斷供被收樓 銀主308萬賤價推拍荃威花園兩房 樓價慘蝕4成
撰文：李明珠
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銀主積極散貨，將部分單位以低價推出拍賣場放售。荃灣荃威花園一伙兩房單位最新以308萬元推出拍賣，呎價僅5,779元，貼近公屋水平，低市價逾2成。據悉，原業主於3年前買入單位，近期因斷供而被銀主沒收單位，最新推拍價較買入價低出221萬元，大幅貶值超過4成。
忠誠拍賣表示，該單位為荃威花園H座高層04室，實用面積533平方呎，兩房間隔，外望山景。據悉，單位屬銀主盤，是次首次推出作公開拍賣，開價308萬元，折合呎價僅5,779元，貼近公屋水平。
↓↓荃威花園H座高層04室↓↓
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斷供淪銀主盤、蝕讓4成放售
代理指，若參考屋苑二手成交，近期同類單位市價接近400萬元，即是次單位開價較市價低出92萬元或約23%。加上單位位處鳳凰樓層，因此目前已截獲不少準買家查詢。
原業主於2022年1月以529萬元買入單位，直至近月因陷入財困，無法按時供樓，最終斷供單位淪為銀主盤。現開拍價較買入價低出221萬元，單位大幅貶值約42%。
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